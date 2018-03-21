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В России Отравление Сергея Скрипаля

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властями

Есть обновление от 15:38

Реальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерстве

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властями
Здание МИД РФ
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Британские власти либо не способны обеспечить безопасность граждан, либо сами прямо или косвенно срежиссировали нападение на гражданку РФ Юлию Скрипаль, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Отравление Сергея Скрипаля

"Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", - сказал Ермаков в среду на брифинге для зарубежных послов в МИД РФ. По его словам, "третьего просто не дано".

Участие в расследовании

Дипломат подчеркнул, что Лондон без объяснения причин отказал Москве в доступе к материалам Скотланд-Ярда по "делу Скрипаля", на основании которых российская сторона хотела подключиться к совместному расследованию этого преступления. Ермаков назвал действия Лондона "не из области политики, это уже больше похоже на низкопробный триллер".

"Для этого не нужно идти в дипломатию, ехать послами куда-то. Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику, в реальные межгосударственные отношения?" - обратился Ермаков к иностранным дипломатам. Он подчеркнул, что "в любом случае поощрять или даже отвечать за такие беспардонные действия, казалось бы, цивилизованного государства, Россия точно не собирается".

Дипломат подчеркнул, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля. "Россия к этому абсолютно непричастна хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам невыгодна"- сказал Ермаков.

Доказательств причастности России нет

Ермаков отметил, что ни одна из версий Великобритании по "делу Скрипаля" не выдерживает никакой критики, обвинения в адрес РФ истеричны и бездоказательны. "Из Великобритании поступают различные версии относительно того, как это было сделано. Причем акцент на том, что были применены какие-то химические средства, которые сами британцы почему-то называют каким-то "Новичком". Сразу скажу, что ни одна из тех версий, которые мы уже услышали, не выдерживает никакой критики", - сказал он.

В МИД РФ заявили, что реальное применение боевых отравляющих веществ в Великобритании привело бы к массовым жертвам, в Солсбери при инциденте со Скрипалями была другая картина. "От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос, а эти британские глашатаи представляют, что такое боевое отравляющее вещество?" - заявил Ермаков.

Он добавил: "Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения. Ведь, по поступающим из Лондона репликам, сюжетам, мы видим, что в Солсбери совсем другая картина".

Требования британской стороны объяснений от России по "делу Скрипаля" в условиях, когда сам Лондон не предоставляет никакой информации, абсурдно, заявил Ермаков, подчеркнув, что британские власти не отвечают ни на какие российские вопросы о состоянии Юлии Скрипаль, и у Москвы нет никаких достоверных сведений о том, что и почему произошло с ней.

"Понятно, что при таком раскладе требовать каких-то объяснений от российской стороны просто абсурдно", - сказал он в связи с этим. "Россия в данной ситуации, по определению, никому ничего не должна", - добавил Ермаков.

Улики могли исчезнуть

По словам Ермакова, реальные улики уже могли исчезнуть. "Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось", - сказал он.

В таком случае, по его словам, вообще непонятно, о чем у британцев идет речь. "И причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил представитель МИД.

Ермаков заявил, что провалом со стороны Лондона является и решение обратиться 8 марта в ОЗХО. "Великобритания отказалась сотрудничать с Россией, хотя Конвенция о запрещении химоружия предусматривает четкий механизм взаимодействия государств и снятие возникающих подозрений путем открытого обмена информацией и консультаций", - сказал он.

Москва никого не обвиняет

Ермаков подчеркнул, что Москва никого не обвиняет в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. "Хочу подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет. Просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим",- сказал он.

Дипломат отметил, что звучащие в выступлениях российских официальных лиц "ссылки на химико-технологический потенциал Чехии, Швеции и некоторых других государств" служат только примером развитости исследований в этой области по всему миру.

"Просьба не расценивать это как претензии к нашим партнерам", - добавил Ермаков.

Теги: Сергей Скрипаль, МИД РФ
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