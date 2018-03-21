МИД РФ сравнил ситуацию со Скрипалем с британским сериалом "Ответный удар"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В МИД России сравнивают ситуацию вокруг экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, с голливудским фильмом и британским сериалом "Ответный удар".

"Бывший премьер-министр Тони Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали сами себе, врали британскому народу, ввергали его в кровавую противоправную авантюру в Ираке. Признать-то он признал, но при этом погибло несколько сотен тысяч ни в чем не повинных иракских граждан. Ведь за это никто не понес никакой ответственности", - сказал директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей.

По его словам, "остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России".

"Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассета "Ответный удар" (...) с еще тогда задействованным в этом фильме каким-то "Новичком", - задался вопросом Ермаков.