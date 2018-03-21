На встречу по "делу Скрипаля" в МИД РФ придут более 140 дипломатов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Около 140 представителей иностранных дипмиссий аккредитовалось на брифинг в МИД России по "делу Скрипаля", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Утром уже аккредитовалось 140 человек. Будет еще больше", - написала она в фейсбуке.

По ее словам, "некоторые, комментируя свое участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне".

"Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны", - подчеркнула Захарова.

Накануне пресс-секретарь МИД РФ заявила, что все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля". По ее словам, "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

В среду стало известно, что в этой встрече не будут принимать участие посол Великобритании Лори Бристоу и посол США Джон Хантсман.

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.