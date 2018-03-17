В России Отравление Сергея Скрипаля

Захарова опровергла сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССР

Представитель российского МИД подчеркнула, что в России и Советском Союзе такое название не использовалось ни прямо, ни косвенно, ни в качестве какого-либо кода

Захарова опровергла сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССР
Мария Захарова
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было "ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода".

"Это ключевая вещь: никогда ни в советском союзе, ни в Российской Федерации слова "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялась", - заявила Захарова.

Она отметила, что "это слова было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на западе".

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил "Интерфаксу", что существует большая вероятность того, что примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вещество проистекает из лабораторий США и Великобритании.

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"А в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу наших химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках в советское время, это только какие-то прикидки были. Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов", - отметил Шульгин.

Он также обратил внимание на то, что идентификация препарата, "который якобы нашли на месте покушения на отца и дочь Скрипалей, проводилась в лаборатории министерства обороны Великобритании, в городе Порт-Даун".

Мария Захарова также уточнила, что российские дипломаты до сих пор не получили консульского доступа к семье Скрипалей, хотя дочь экс-офицера ГРУ является гражданкой РФ.

"Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит", - добавила она.

Теги: Мария Захарова, Новичок, Сергей Скрипаль
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