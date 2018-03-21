Россельхознадзор нашел антибиотики в сухом молоке "Данон индустрия"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обнаружил антибиотики в сухом молоке, поставленном российской компании "Данон индустрия" (Московская область) из Белоруссии.

Как сообщает служба, в сухом молоке, произведенном белорусской компаний "Бабушкина крынка", были обнаружены линкомицин и тилозин. Пробы были отобраны в ООО "Данон индустрия".

Россельхознадзор принял решение проинформировать ветеринарную службу Белоруссии о выявленных нарушениях до введения временных ограничений на поставки продукции с этого белорусского предприятия.

Кроме того, аналогичная мера будет принята в отношении ОАО "Белрыба" (обнаружение мышьяка в икре лосося), ОАО "Милкавита" (выявление норфлоксацина в сухом молоке), Полоцкого молочного комбината (обнаружение сульфаметазина в питьевом молоке).

Россельхознадзор ранее предупреждал российские предприятия о необходимости усиленного входного контроля в отношении сырья, закупаемого в Белоруссии.

Ранее у Россельхознадзора уже были претензии к продукции Danone в России. Предметом спора стали вопросы качества и безопасности продукции компании. Служба сообщила об обнаружении антибиотиков в молоке, выработанном на Волгоградском заводе компании. Однако Danone с этим не согласился, заявил, что проверки проводились с грубейшими нарушениями, и в феврале подал на Россельхознадзор иск в арбитражный суд Волгоградской области. Суд принял иск к производству.

В настоящее время у Danone в России 16 предприятий. В 2016 году выручка компании в РФ выросла до 53,6 млрд рублей против 45,7 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 78,2 млн рублей против 1,4 млрд рублей чистого убытка в 2015 году.