Бывший соратник Навального переименовал свою организацию в "Партию прогресса"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Партия "Гражданская позиция" официально сменила наименование на "Партию прогресса", под которым оппозиционер Алексей Навальный неоднократно и безуспешно пытался зарегистрировать свою политическую организацию.

Как сообщили на запрос "Интерфакса" в пресс-службе министерства юстиции, в минувший понедельник, 19 марта, в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса".

О подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса" сообщил 22 февраля бывший соратник Навального Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий.

Навальный пытается зарегистрировать "Партию прогресса" с 2014 года, в том числе в очередной раз - в январе текущего года. В настоящее время перечень "действующих" организационных комитетов на сайте Минюста содержит запись об оргкомитете "Партии прогресса" (сторонников Навального), начавшего работу по регистрации партии 17 января этого года (до поступления в Минюст ходатайства партии "Гражданская позиция").

Как пояснили в Минюсте, "запрет на использование наименований, существующих в РФ политических партий и иных общероссийских общественных объединений, распространяется лишь на использование наименований политических партий, обладающих статусом юридического лица".

"Таким образом, охраняемое законом право на обладание политической партией собственным наименованием возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о создании политической партии, либо внесении изменений в учредительные документы политической партии, в связи со сменой наименования политической партии", - говорится в ответе пресс-службы.

Оргкомитет "Партии прогресса" Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года. Весной 2015 года Минюст принял решение об отказе в регистрации организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона "О политических партиях" (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации "Партии прогресса", однако теперь его сподвижникам придется выбирать другое название.