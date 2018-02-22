Бывший соратник Навального подал документы на регистрацию "Партии прогресса"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель руководителя московского штаба Алексея Навального и юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса".

"Сегодня в гостиничном комплексе "Измайлово" прошел съезд политической партии "Партия прогресса". На съезде присутствовали делегаты из 44 субъектов РФ. Была проделана большая и долгая работа. Все много раз выверено и проверено на предмет соответствия законодательству. Документы уже отвезены в Минюст", - написал Серуканов в четверг в своем фейсбуке.

"Мы с группой единомышленников объединились для развития новой общественно-политической силы без вождей и кабинетных теоретиков", - заявил Серуканов, добавив, что партия готова участвовать в региональных выборах и выставлять кандидатов на выборах любого уровня.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Ярмыш заявила "Интерфаксу", что "Партия прогресса" Серуканова - это "двойник" партии Навального, не имеющая никакого отношения к его политической структуре. "Очевидно, этот съезд, состоявшийся на неделю раньше нашего, был нужен для того, чтобы украсть название нашей партии, как было когда-то с "Народным альянсом", - сказала Ярмыш.

"Партия прогресса" была зарегистрирована в конце февраля 2014 года. По данным Минюста РФ, по состоянию на 1 октября 2014 года руководство организации представило сведения о 42 зарегистрированных региональных отделениях, то есть менее чем в половине субъектов РФ. Между тем, согласно закону "О политических партиях", госрегистрация, как минимум, 43 региональных отделений "Партии прогресса" должна была быть осуществлена до 25 августа 2014 года. В связи с этим документ о госрегистрации партии был признан утратившим силу, а сама она вместе с региональными и структурными подразделениями исключена из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Решение об отказе в регистрации этой организации было принято Минюстом весной 2015 года на основании закона "О политических партиях", в силу нарушения статьи 15 (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации основанной им "Партии прогресса".