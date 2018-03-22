Экс-депутат Госдумы Варшавский арестован по делу о хищении 2,5 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задержанного по делу о хищении 2,5 млрд рублей.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Варшавского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля включительно", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Варшавский обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), наказание по которому предусматривает до 10 лет заключения.

Бывший депутат, как считает следствие, похитил 2,5 млрд рублей, принадлежащих банку "Петрокоммерц".

По данным МВД, задержанный совместно с соучастниками разработал план хищения денег. "Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банком был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", - сказала ранее представитель МВД Ирина Волк.