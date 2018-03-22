Путин обсудил с Совбезом РФ "недружественную политику Великобритании"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-британских отношений в контексте недружественных шагов Лондона, ситуацию в Сирии, а также внутрироссийские проблемы.

"В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России", - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Затрагивалась тема региональных конфликтов, в частности, положение дел в Сирии, где успешно продолжается процесс выхода мирного населения из Восточной Гуты", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, "Путин подробно информировал участников совещания о множественных телефонных контактах с целым рядом глав зарубежных государств и руководителями международных организаций, в ходе которых обсуждались субстантивные вопросы двусторонних отношений и международных дел".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена в ходе двухдневного саммита лидеров ЕС обсудить тему российских "агрессивных действий", направленных против Европы и ее соседей.