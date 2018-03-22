Что произошло за день: четверг, 22 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Ведомости" сообщили, что правительство обсуждает возможное повышение ставки подоходного налога до 15%, введение торгового сбора с оборота и отмену льготной ставки НДС в 10%. В Кремле подтвердили, что дискуссия идет, но решения пока нет. Аркадий Дворкович заявил, что вообще считает некритичным повышение НДФЛ на 2%.

- Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года, она коснется 4 млн человек. Утвержден коэффициент индексации соцпенсий с 1 апреля в размере 1,029.

- Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. В здании парламента ей было заявлено о задержании. Народный депутат в сопровождении следователей отправилась в СБУ, где она находится до сих пор.

- Еще несколько СМИ, включая "Ведомости" и "Новую газету" заявили либо об отказе общения с Леонидом Слуцким, либо от работы в Госдуме в целом. Председатель комитета ГД по информационной политике Леонид Левин назвал решение эмоциональным, а Вячеслав Володин заявил, что пропуска журналистов, которые отозваны их редакциями, будут аннулированы.

- Британский суд разрешил предоставить Организации по запрещению химического оружия анализы крови Сергея Скрипаля и его дочери. Тереза Мэй заявила, что в ходе саммита лидеров ЕС обсудит тему российских "агрессивных действий", а пока Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ "недружественную политику Великобритании". Между тем, второй полицейский, занимавшийся расследованием, госпитализирован с подозрением на отравление.

- Трое остававшихся в больнице Волоколамска детей выписали, но сегодня еще 68 обратились к медикам. Сильной интоксикации пока ни у кого не обнаружено. Местные власти пока начали выдавать путевки в оздоровительные лагеря и планируют для нейтрализации запаха мусорного полигона установить аэрозольные пушки.

- Дональд Трамп поручил ввести пошлины на импорт китайских товаров, по его словам, речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год. Вашингтон обвиняет Пекин в краже интеллектуальной собственности.

- "Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке.

- Ритейлер "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей. Сделку финансирует ВТБ.