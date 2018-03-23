Минздрав отверг обвинения в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минздрав России обратится в Генеральную прокуратуру, так как считает необъективной проверку Федеральной антимонопольной службой (ФАС), в результате которой был сделан вывод о нарушении министерством антимонопольного законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ и туберкулеза.

"В связи с появлением информации о якобы выявленном в результате проверки ФАС России факте сговора между Минздравом России и компанией "Р-Фарм" сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава.

В министерстве заявляют, что "необъективность проведенной проверки привела к тому, что проверяющими был сделан вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в самом факте исполнения Минздравом России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, включая ФАС России, поручения правительства РФ проработке пилотных проектов по внедрению инновационных моделей закупок лекарственных препаратов в трех субъектах Российской Федерации".

В сообщении отмечается, что контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе.

"В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании "Р-Фарм", как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, отметили в Минздраве, "основания для включения компании "Р-Фарм" в реестр недобросовестных поставщиков отсутствовали".

"Кроме того, обращаем внимание, что проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными нарушениями, о которых руководитель ФАС России был уведомлен Минздравом России еще до завершения проверки и получения акта по ее результатам",- добавили в Минздраве России.

Ранее "Ведомости" сообщили, что в ходе внеплановой проверки Минздрава ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, она заподозрила, что министерство создало для "Р-Фарм" преимущественные условия при закупках препаратов от ВИЧ и туберкулеза и не расторгло контракт, несмотря на крупные нарушения со стороны поставщика.