В Челябинске неизвестные обстреляли прибывшую по вызову машину скорой помощи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска выясняет обстоятельства обстрела машины скорой помощи, прибывшей по вызову к пациенту, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу.

"В ночь на пятницу неизвестные стреляли в автомобиль "скорой помощи". По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства, устанавливаются личности стрелявших", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, есть повреждения автомобиля.

"Медики выходили от пациента в доме по ул. Набережной, когда услышали несколько хлопков, которые посчитали выстрелами. Вероятно, прицельно стреляли по машине. Люди не пострадали", - сказал собеседник агентства.