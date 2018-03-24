В Челябинске задержали стрелявшего по машине скорой помощи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Челябинске задержали молодого человека, который обстрелял прибывшую по вызову машину скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района", - говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что был нетрезв, находился в гостях у своего знакомого и из окна квартиры несколько раз выстрелил из пневматики в сторону припаркованного автомобиля "скорой". В результате, у машины оказалось повреждено стекло автомобильного люка.

Полиция изъяла у молодого человека пневматическое оружие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось, в ночь на пятницу возле одного из домов Калининского района Челябинска неизвестные обстреляли машину скорой помощи. Медики услышали характерные звуки, похожие на стрельбу, когда завершили вызов и вернулись к спецмашине. Никто не пострадал. По факту было возбуждено уголовное дело п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).