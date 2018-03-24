В дагестанских селах восстановили подачу прерванного ветром электричества

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили электроснабжение в трех районах Дагестана, прерванное в результате непогоды, сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель Дагестанской сетевой компании Александра Дудченко.

"Электроснабжение в около 130 селах в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах Дагестана полностью восстановлено", - сказала она.

Как сообщалось, ураганный ветер, скорость которого достигала до 27 км/с, стал причиной отключения электроснабжения в около 130 селах в Дагестане.