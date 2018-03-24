В Дагестане около 130 сел остались без электричества из-за сильного ветра

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в трех районах Дагестана, прерванное из-за ураганного ветра, сообщила "Интерфаксу" представитель Дагестанской сетевой компании Александра Дудченко в субботу.

"В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы Республики Дагестан. Это получается около 130 населенных пунктов", - сказала она.

По ее словам, скорость ветра в этих районах достигает 27 метров в секунду. "Решением Оперативного штаба в зоне ответственности АО "Дагестанская сетевая компания" введен режим повышенной готовности. Специалистами организован обход линии, протяженность которой составляем порядка 38,5 км", - отметила представитель компании.

По ее словам, аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей.