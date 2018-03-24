В одном из сел Дагестана ввели режим КТО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ведется поиск участников незаконных вооруженных формирований в селе Анди Ботлехском районе Дагестана, введен режим контртеррористической операции, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель оперативного штаба НАК в республике.

"Режим КТО введен в административных границах села Анди в 15:40 по Москве субботы, - сказал собеседник агентства. - Поступила информация о том, что в указанном населенном пункте могут скрываться боевики".

20 марта также с целью поиска боевиков режим контртеррористической операции вводился в городах Хасавюрт и Кизилюрт и в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах республики.