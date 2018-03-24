Убитый в Дагестане боевик был связан с ИГИЛ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции ликвидирован боевик, связанный с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел был блокирован дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения нейтрализован. По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности", - рассказали в комитете.

На месте происшествия были обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.

Как заявили в НАК, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. По его данным, продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В комитете рассказали, что в субботу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Дагестана, органами безопасности была получена информация о том, что в частном доме в селе Анди Ботлихского района скрывается вооруженный бандит, совершивший ряд преступлений террористической направленности.

Как отметили в НАК, "в целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении сегодня с 15:40 контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима в административных границах указанного населенного пункта".

20 марта также с целью поиска боевиков режим КТО вводился в городах Хасавюрт и Кизилюрт и в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана.