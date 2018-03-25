В дагестанском селе после уничтожения боевика сняли режим КТО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб отменили введенный накануне в селе Анди (Дагестан) режим контртеррористической операции (КТО), сообщили "Интерфаксу" в Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) республики.

"Решением руководителя Оперативного штаба в 14:00 25 марта режим контртеррористической операции в административных границах села Анди Ботлихского района РД прекращен", - сказал собеседник агентства.

Накануне в селе Анди был введен режим контртеррористической операции. Спецслужбы уничтожили боевика Юнуса Хабибова, который отказался сдаться властям и открыл стрельбу. Хабибов находился в федеральном розыске и был связан с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в России).

По данному факту следственные органы возбудили дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и часть 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.