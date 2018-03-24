Что произошло за день: суббота, 24 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, высказавшихся за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным источников агентства Bloomberg, об этом может быть объявлено в ближайший понедельник.

- Практически детективная история произошла с усами Павла Грудинина, которые он пообещал сбрить, если не наберет 15% голосов на президентских выборах. Утром на его странице в инстаграме появилась фотография без усов, однако довольно быстро была удалена. Пресс-секретарь КПРФ призывал не верить в фейки. Но спустя несколько часов было опубликовано видео, на котором Грудинин все же сбривает усы.

- Лавина накрыла около полутора десятков машин на стоянке на горном курорте в Приэльбрусье.

- Тренерский штаб сборной России по футболу оштрафовал игроков национальной команды Романа Нойдштетера и Константина Рауша за поход в клуб после проигранного матча с Бразилией.

- После неудачного выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане болельщиков смог порадовать Михаил Коляда, который стал бронзовым призером первенства.

- Хоккеисты московского ЦСКА обыграли финский "Йокерит" и стали обладателями путевки в 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.