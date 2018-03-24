СМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, высказавшихся за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

В сообщении указывается, что речь может идти о высылке "десятков российских дипломатов из США".

"Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник", - передает Bloomberg. При этом источники подчеркивают, что Трамп еще может пересмотреть это решение.

По словам источников агентства, Трамп готов пойти на такие меры, но хочет быть уверенным, что его европейские союзники также примут похожие меры в отношении России.

Как сообщила ранее британская The Times, до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.Ожидается, что скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве на четыре недели.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.