Девочка в розовом вошла в инициативную группу по решению проблем свалки "Ядрово"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка Таня из подмосковного Волоколамска вошла в инициативную группу по решению проблем мусорного полигона "Ядрово", сообщается в субботу в Telegram канале активистов.

"Инициативная группа вместе с и.о. главы района Андреем Вихаревым находятся на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", - говорится в сообщении.

Наивысшая степень опасности - "Девочка в розовом" pic.twitter.com/5yhvSSHage — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 22 марта 2018 г.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей.

Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. 23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Десятилетняя девочка Таня из Волоколамска стала героиней множества интернет-мемов после своего появления на митинге против "Ядрово" 21 марта, где она грозила жестом губернатору Московской области.