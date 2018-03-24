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Девочка в розовом вошла в инициативную группу по решению проблем свалки "Ядрово"

Десятилетняя Таня прославилась после участия в митинге за закрытие мусорного полигона

Девочка в розовом вошла в инициативную группу по решению проблем свалки "Ядрово"
"Девочка" в розовом" на плакате с акции протеста в Волоколамске
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка Таня из подмосковного Волоколамска вошла в инициативную группу по решению проблем мусорного полигона "Ядрово", сообщается в субботу в Telegram канале активистов.

"Инициативная группа вместе с и.о. главы района Андреем Вихаревым находятся на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", - говорится в сообщении.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей.

Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. 23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Десятилетняя девочка Таня из Волоколамска стала героиней множества интернет-мемов после своего появления на митинге против "Ядрово" 21 марта, где она грозила жестом губернатору Московской области.

Теги: Ядрово, Подмосковье, Волоколамский район
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