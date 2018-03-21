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Выброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение

Жители Волоколамска в среду рассказали о резком запахе от полигона, в районной администрации говорят о госпитализации четырех детей

Выброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение
Акция протеста у мусорного полигона "Ядрово" 10 марта 2018 года
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В ночь на среду был зафиксирован очередной выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Днем жители Волоколамска сообщили о сильном запахе, исходящем от полигона, стало известно о массовых обращениях детей за медицинской помощью.

С чего все началось

Первоначально информированный источник сообщил "Интерфаксу", что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе №2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Волоколамские активисты также связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово". "На полигоне с утра был зафиксирован мощный выброс газа, и именно поэтому дети могли почувствовать себя плохо", - сказал собеседник агентства.

Выброс свалочного газа подтвердился

Позднее в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства сообщил, что в "Ядрово" работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован. "Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут", - добавили в пресс-службе.

В управлении системой образования администрации Волоколамского района "Интерфаксу" сообщили о госпитализации четырех детей. "Баллончик в школе никто не распылял. Однако с утра в городе стоял запах неизвестного нам происхождения. В школе №2 стало дурно четырем детям, для них вызвали бригаду скорой медицинской помощи и отвезли их в приемный покой", - сообщил собеседник агентства.

В Минздраве Московской области сообщили, что по состоянию на 13:00 в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. "Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Отмечается, что четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

В пресс-службе также сообщили, что в Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ. По данным министерства, специалисты не связывают обращения за медицинской помощью с выбросом свалочного газа на полигоне "Ядрово".

Позднее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал журналистам, что к медикам в Волоколамском районе 21 марта обратились 57 детей. Министр добавил, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания, остальные дети отпущены домой.

По словам Маркова, дети жаловались на тошноту и головокружение, которые связывали с неприятным запахом в городе. "Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы. То есть клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ", - отметил он, добавив, что для выяснения причин произошедшего в Волоколамский район отправилась группа специалистов по токсикологии.

В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщили, что глава региона держит на контроле ситуацию с полигонами твердых бытовых отходов территории Подмосковья и информирует администрацию президента и правительство РФ.

Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово"
Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово"
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Реакция Кремля

Резонанс в связи с ситуацией в Волоколамске дошел и до Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от каких-либо комментариев. "Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если вы говорите о том, что происходит прямо сейчас", - сказал он в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Я рекомендовал бы вам обратиться в соответствующие органы подмосковных властей", - добавил он.

Песков напомнил, что глава государства информируется о тех мерах, которые принимаются по решению вопросов, связанных с дальнейшим функционированием полигона. "Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке тех проблем, которые имеются у этих двух регионов Российской Федерации. Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются, и они очень комплексные. Это очень серьезные планы", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Предыстория

Скандал из-за мусорного полигона "Ядрово" произошел в Волоколамском районе Подмосковья в начале марта. Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу "Ядрово".

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем, подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

Жители Волоколамска 9 марта продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово". Активисты сообщали о задержаниях среди участников акции.

16 марта на полигоне "Ядрово" произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.

Теги: Волоколамск, Ядрово
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