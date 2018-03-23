Глава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы г.о. Лосино-Петровский", - говорится в сообщении.

Скандал вокруг Волоколамского района разгорается с начала марта 2018 года в связи с расположенным там мусорным полигоном "Ядрово". Жители неоднократно жаловались на неприятный запах и выходили на митинги к стенам администрации района. На полигоне был введен режим ЧС. Власти начали разрабатывать новую рабочую карту полигона.

Но в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, и на следующий день в больницы Волоколамска начали обращаться плохо себя почувствовавшие школьники.

Всего в течение 21-22 марта к врачам обратились около 150 человек, 21 марта были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

С возмущенными жителями встретился губернатор области Андрей Воробьев, который пообещал вывезти детей в оздоровительные лагеря, путевки уже начали выдавать. Воробьев также осмотрел полигон в сопровождении Евгения Гаврилова.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на "Ядрово" отходов - он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.

Гаврилов пришел в администрацию Волоколамского района в декабре 2013 года, заняв должность первого заместителя главы администрации. В апреле 2014 года был избран главой района. До этого работал администрациях Сергиево-Посадского и Рузского районов Подмосковья.

Андрей Вихарев родился 1 января 1969 года в поселке Косино Зуевского района Кировской области. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности менеджмент и юриспруденция. Пост главы городского округа Лосино-Петровский занимает с декабря 2014 года.