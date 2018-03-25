Погибшие в результате пожара в кемеровском ТЦ дети находились в детской комнате

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По факту гибели четверых детей на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в Следственном комитете. Там отметили, что при проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, находившихся в детской комнате.

"Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается. В настоящее время работа по ликвидации огня продолжается", - добавили в ведомстве.

Следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация.

Ранее сообщалось, что тела погибших детей были обнаружены в зале кинотеатра. По предварительным данным, именно в кинозале находился очаг возгорания. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, людей из кинотеатра выводили контролеры.

По данным источника "Интерфакса", семь человек обратились за медицинской помощью. Один из пострадавших выпал с третьего этажа, пытаясь спастись. Его состояние пока неизвестно.

По словам источника в экстренных службах, из горящего торгового центра эвакуировано примерно 250 человек. На месте работает более 10 бригад скорой помощи.

Горит весь третий этаж торгового центра, площадь пожара составляет около 450 кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС агентству сообщили, что на месте работает 60 человек и 13 единиц техники.