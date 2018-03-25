Восстановлено движение на участке железной дороги в Астраханской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов возобновлено на участке железной дороги в районе села Зензели Лиманского района Астраханской области после схода с рельсов цистерны с мазутом, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в главке МЧС по региону.

Он уточнил, что в составе было 68 цистерн с мазутом, с рельс сошла 66 цистерна на небольшом ходу. Причина ЧП устанавливается. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, прокуратуры и ФСБ. В общей сложности - 144 человека и 31 единица техники.

Как сообщалось, инцидент произошел около 17:39 (по местному времени, 16:39 мск). Жертв и пострадавших нет.