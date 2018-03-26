Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Новгородский полицейский и стрелявший в него преступник скончались в больнице, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном управлении СК.

Как сообщалось, в субботу двое сотрудников полиции выехали на вызов в новгородский населенный пункт Назарьино. Засевший в одном из домов преступник открыл по ним огонь из охотничьего ружья и тяжело ранил полицейского в голову. Чтобы обезвредить преступника, спецподразделения пошли на штурм дома. При задержании преступник был ранен.