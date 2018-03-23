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Захвативший заложников во Франции требовал отпустить организатора теракта в Париже

Есть обновление от 16:46

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Злоумышленник, который захватил заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб, предположительно, является марокканцем или выходцем из этой страны, сообщает The Local со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что мужчина ранее попадал в поле зрения французских спецслужб из-за его связей с радикалами.

Кроме того, по некоторым данным, он потребовал освободить Салаха Абдеслама, который был одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года и который в настоящее время находится в тюрьме.

Издание Le Depeche du Midi сообщает, что преступник помимо огнестрельного оружия имеет при себе ножи и гранаты.

Ранее сообщалось, что он выкрикивал исламистские лозунги и заявлял, что имеет отношение к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). По некоторым сведениям, он сообщил, что намерен "отомстить за Сирию".

По последней информации, злоумышленник все еще остается в супермаркете, также с ним в помещении находится полицейский. Заложникам удалось покинуть супермаркет.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, два человека погибли, еще около 12 получили ранения. Кто именно пострадал, пока не уточняется.

В пятницу стало известно, что вооруженный мужчина захватил заложников в Требе. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, слова которого приводит AP, заявил, что "похоже мы имеем дело с террористическим актом".

Теги: Франция
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