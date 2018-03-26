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Число жертв пожара в Кемерове достигло 64 человек
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Крупнейшие пожары века в России

Есть обновление от 13:31

Пожар в торговом центре в Кемерово оказался на втором месте по числу жертв после пожара в "Хромой лошади"

Крупнейшие пожары века в России
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел сильный пожар, жертвами которого на момент написания текста стали 64 человека. Окончательных данных о количестве погибших пока нет, однако этот пожар уже стал вторым по числу жертв с начала нового столетия в России.

В РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный моментПожар в Кемерове: что известно на данный моментЧитать подробнее

  • Больше всего человеческих жизней за последние десятилетия унес пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года: тогда погибли 156 человек. Возгорание произошло из-за искр от пиротехники, большинство погибших не смогли спастись из-за того, что в заведении не было запасных эвакуационных выходов.

  • В ночь на 20 марта 2007 года загорелся дом-интернат для престарелых в станице Камышеватской Краснодарского края, погибли 63 человека, пострадали 29 человек. Пожарные не успели вовремя приступить к тушению, так как ближайшая пожарная часть находилась в 50 км от интерната. Следствие установило, что пожар начался из-за непотушенной сигареты.

  • В декабре 2006 года в результате крупного возгорания в наркологической больнице №17 в Москве погибли 46 человек. Люди не смогли спастись из-за решеток на окнах и перекрытых выходов. Причиной пожара стал поджог.

  • В результате пожара в московском общежитии РУДН в ночь на 24 ноября 2003 года погибли 44 человека и 156 пострадали. Сообщалось, что возгорание произошло из-за несоответствия помещения требованиям пожарной безопасности. Кроме того, персонал и студенты вуза не были обучены действиям на случай пожара.

  • В сентябре 2013 года произошел пожар в психоневрологическом диспансере "Оксочи" в Новгородской области, здание практически полностью выгорело. В результате происшествия погибли 37 человек, 22 человека были эвакуированы. По версии следствия, причиной возгорания стали курение и неосторожное обращение с огнем одного из пациентов.

  • В 2003 году в Махачкале сгорела школа-интернат для слабослышащих детей, 30 воспитанников погибли, более ста были госпитализированы. Причиной происшествия была названа неисправность проводки.

  • В ноябре 2004 года в Кызыле (Республика Тыва) в общежитии ТЭЦ произошел пожар, погибли 26 человек, 215 пострадали. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

  • Летом 2005 года в результате поджога в Ухте полностью сгорел торговый центр "Пассаж", в результате погибли 25 человек, еще 11 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Горючая жидкость была разлита и подожжена в проходах, ведущих в коридор первого этажа торгового центра. Поскольку на всех окнах двухэтажного здания находились глухие металлические решетки, а запасные выходы были закрыты, пути спасения людей из здания были отрезаны.

  • 11 марта 2015 года вспыхнул пожар в ТЦ "Адмирал" в Казани. Общая площадь обрушения здания составила 12 тысяч квадратных метров. Погибли 19 человек, 22 человека были госпитализированы. По версии следствия, в торговом центре, открытом в 2007 году в принадлежавших ранее заводу "Серп и Молот" помещениях, отсутствовали необходимые инженерные коммуникации, в том числе системы пожаротушения, были допущены грубые нарушения требований противопожарной безопасности.

  • 16 января 2006 года на верхних этажах семиэтажного офисного здания "Промстройниипроект" во Владивостоке начался пожар. Лестницы к пожарному выходу были перекрыты металлическими решетками, а лифты заблокированы, поэтому люди, спасаясь от огня, вынуждены были выбрасываться из окон. Девять сотрудников Сбербанка погибли, 13 получили телесные повреждения, еще 30 обратились за помощью с острым психическим расстройством.

На месте пожара в Кемерове

8 фотографий
Цветы и мягкие игрушки, принесенные жителями города к месту трагедииЧисло погибших на данный момент достигло 64 человекСудьба около 40 детей неизвестна после пожараУтром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вестиЖители города рядом с местом трагедииСотрудники МЧС на месте происшествия
Цветы и мягкие игрушки, принесенные жителями города к месту трагедии
Теги: Кемеровская область
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