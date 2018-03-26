Пожар в Кемерове: что известно на данный момент

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел сильный пожар, жертвами которого стали более 60 человек. Окончательных данных о количестве погибших пока нет. Около полутора десятков человек пока числятся пропавшими без вести, однако еще накануне спасатели заявляли, что найти в здании выживших вряд ли удастся. К утру понедельника возгорание так и не удалось ликвидировать полностью.

Первые сообщения о пожаре начали поступать около четырех вечера воскресенья по местному времени (13:00 по Москве). В них шла речь о четырех-пяти погибших, примерно двух десятках пострадавших и эвакуации нескольких сотен посетителей торгового центра.

Цифры начали драматически меняться лишь поздно вечером, когда пожарным удалось попасть на четвертый этаж здания, где, по предварительным данным, находился очаг возгорания. Незадолго до этого власти официально подтвердили, что пропавшими без вести во время пожара считаются почти 70 человек, в числе которых 41 ребенок.

Ближе к полуночи по Москве источник "Интерфакса" в оперативном штабе сообщил, что число жертв достигло 40, а шансов найти живыми тех, кто не смог покинуть здание после начала пожара, практически нет.

По данным на момент публикации материала, официально подтверждена гибель 64 человек. Как сообщил источник агентства в оперативном штабе на месте ЧС, большинство обнаруженных тел пока остаются под завалами. Для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. "Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно", - сказал источник.

Данные о количестве пострадавших разнятся в зависимости от озвучивающего их ведомства. Согласно последнему заявлению главы Минздрава Вероники Скворцовой, вчера за медицинской помощью обратились более 40 человек, большинство из которых были вскоре отпущены домой. На сегодняшний день в стационарах находятся 11 больных.

"Самый тяжелый - мальчик. Мама, папа и младший ребенок в семье погибли. Он получил тяжелую травму, травматический пневматит и травму грудной клетки. Повреждения костей таза, брюшной полости. Этот мальчик находится в реанимации детской многопрофильной больницы", - сказала министр.

По ее словам, ребенок спрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара.

Детская шалость или неисправность проводки

Согласно самой первой предварительной версии, которую озвучил вчера днем замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, очаг возгорания находился в одном из кинозалов "Зимней вишни". Вместе с тем, очевидцы сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.

Кроме того, очевидцы рассказывали, что пожарная сигнализация в здании не сработала, и людей из кинотеатра выводили контролеры. Позднее эти данные подтвердил вице-губернатор.

"У нас куча вопросов сейчас, и у нас, и у следствия, которые мы обращаем ко всем людям, кто здесь был. Почему "сигналка" не сработала? Почему система оповещения не сработала?" - сказал Чернов.

Он также озвучил новую версию произошедшего. По словам Чернова, очаг возгорания в торговом центре начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку и поджог поролон, который "вспыхнул, как порох".

В то же время, источник "Интерфакса" в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке.

"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник, добавив, что версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является.

В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего. "Очаг пока не установлен, лабораториям еще предстоит установить это. Пока преждевременно говорить о причинах произошедшего", - сказал сегодня утром глава ведомства Владимир Пучков.

Задержания и подозрения

Проверку по поводу обстоятельств произошедшего уже начала Росгвардия, которая заинтересовалась действиями охраны торгового центра. Об этом сообщил советник директора ведомства Александр Хинштейн после публикаций в СМИ со ссылкой на очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

"Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частной охранной организации", - написал Хинштейн в твиттере.

По факту гибели людей в пожаре в торговом центре Следственный комитет возбудил уголовное дело. По нему уже допрошены и задержаны четыре человека, в числе которых руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.

По данным источника "Интерфакса" в следственных органах, на допрос в СКР вызывалась генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово". Согласно "СПАРК-Интерфакс", гендиректором этой компании является Надежда Судденок, она же является ее стопроцентным владельцем.

Другой источник, знакомый с ситуацией, пояснил "Интерфаксу", что ООО "Зимняя вишня Кемерово" является арендатором 3-4 этажей торгового центра, в том числе сдает их в субаренду. При этом собственник всей площади торгового центра - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, структура ООО "КДВ Групп"). ККК также сдает в аренду площади на 1-2 этажах торгцентра. Информацию о том, что ККК и "КДВ Групп" до настоящего времени являются собственниками ТРК "Зимняя вишня" подтвердил агентству еще один источник в деловых кругах Кемерова.

"КДВ групп" - один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами "Кириешки", "Яшкино", "Бонди". Головной офис компании находится в Томске.

В "Зимней вишне" работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова - проспекте Ленина.