Первый канал, "СТС Медиа" и РЕН ТВ уберут из эфира развлекательные программы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первый канал убирает из эфира развлекательные программы из-за трагедии в Кемерово, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь канала Лариса Крымова в понедельник.

"Снимаются развлекательные программы", - сказала Крымова. Она уточнила, что в эфир не выйдут программы "Давай поженимся" и "Вечерний Ургант".

Пресс-служба НТВ сообщила, что из эфира убраны не только развлекательные проекты, но и все анонсы развлекательных форматов. "Произошедшее - огромная трагедия для всей страны и мы скорбим вместе с Кемерово", - сообщили на телеканале.

В свою очередь, холдинг "СТС Медиа", управляющий в России каналами СТС, "Dомашний", "Че" и СТС Love, изменил сетку вещания из-за трагедии в Кемерово, премьеры развлекательных сериалов, назначенные на понедельник, отменены. "В связи с трагическими событиями в Кемерово холдинг "СТС Медиа" выражает соболезнования родственникам погибших и объявляет об изменениях в программе вещания", - говорится в сообщении холдинга, поступившем в "Интерфакс".

"В частности, будут перенесены премьеры сериалов "Улетный экипаж" и "Ивановы-Ивановы" на телеканале СТС, запланированные на сегодняшний день. Новая дата премьер сериалов - 2 апреля", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, РЕН ТВ также "убрал все развлекательные программы" из эфира канала в понедельник. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе РЕН ТВ.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека.