МИД Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерове", - написал Климкин в своем твиттере.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, 53 обратились за помощью, в больницах находятся 13 пострадавших.