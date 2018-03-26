"МК" сообщил о смерти Сергея Мавроди

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве в возрасте 62 лет скончался организатор финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, сообщает "Московский комсомолец" .

По данным издания, Мавроди почувствовал себя плохо на улице, он жаловался на боли в сердце. Прохожий вызвал ему скорую помощь. В районе 1:00 ночи он был увезен в 67-ю больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова. Спасти его не удалось - сегодня утром Мавроди скончался, говорится в заметке "МК".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.