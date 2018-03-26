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Умер Сергей Мавроди

Основатель "МММ" был обнаружен прохожими без сознания на одной из троллейбусных остановок

Умер Сергей Мавроди
Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди
Фото: ТАСС, Максим Шеметов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в московской больнице после того, как был доставлен "скорой помощью" с улицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня рано утром Мавроди был обнаружен прохожими без сознания на одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала. Они вызвали "скорую помощь", которая доставила мужчину в Боткинскую больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на оказанную врачебную помощь, Мавроди скончался.

Источник отметил, что выводы о причинах смерти можно будет сделать только после вскрытия тела, "однако уже сейчас можно предполагать, что гибель связана либо с переохлаждением, либо с сердечной недостаточностью". Он добавил, что полиция проводит проверку.

Ранее о том, что в Москве в возрасте 62 лет скончался Мавроди, написала газета "Московский комсомолец". По данным издания, он почувствовал себя плохо на улице и жаловался на боли в сердце.

В 1992 году Мавроди создал финансовую пирамиду АО "МММ", от краха которой, по разным данным, пострадали от десяти до пятнадцати миллионов человек. Он находился в розыске с декабря 1997 года и был задержан в Москве в январе 2003 года, в декабре того же года Хамовнический суд Москвы признал его виновным в организации подделки паспорта и приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы.

В январе 2004 года с Мавроди было снято обвинение в уклонении от уплаты налогов, предъявленное еще в 1994 году, в связи с истечением срока давности преступления. В декабре 2005 года следователи МВД РФ предъявили основателю "МММ" новые обвинения - в мошенничестве в особо крупном размере. 28 апреля 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и выплате более 20 млн рублей по 600 гражданским искам. В мае 2007 года Мавроди был выпущен на свободу.

В январе 2011 года Мавроди объявил о создании новой международной финансовой пирамиды МММ-2011 - "Мы можем многое!". Для участия в системе необходимо было приобретать виртуальные "МММ-доллары", которые "росли" в цене на 20% в месяц для обычных участников и на 30% для льготников (пенсионеры, инвалиды и т.д.). Курсы МММ-долларов устанавливал и публиковал сам Мавроди.

Теги: Москва, Сергей Мавроди
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