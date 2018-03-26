В Кремле не получали информацию о задержании "российского шпиона" в Польше

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об отсутствии информации о якобы задержании в Польше "российского шпиона".

"Я не располагаю вообще информацией на этот счет, поэтому ничего не могу сказать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения польских СМИ о задержании некоего "Марека В.", подозреваемого в шпионаже в пользу России.

О задержании сообщило в понедельник Национальное радио Польши. Подозреваемый, по данным СМИ, находился в контакте с сотрудником российской разведки, работающим под дипломатическим прикрытием. Он проявлял интерес к деятельности министерства энергетики Польши, отмечает радио.

"Марек В." был задержан в минувшую пятницу в ходе операции, проведенной Агентством внутренней безопасности совместно со спецслужбами ряда других стран Евросоюза.

Национальное радио Польши обращает внимание, что сообщение о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России совпало по времени с объявленным ранее намерением порядка 20 стран ЕС, включая Польшу, выслать в понедельник российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.