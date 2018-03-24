В мире Отравление Сергея Скрипаля

СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов

Меры, связанные с обвинениями Москвы в причастности к отравлению Скрипаля, начнутся с отзыва посла Евросоюза

СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет The Times, скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве на четыре недели.

В РоссииСовет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатовСовет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатовЧитать подробнее

Ранее стало известно, что совет нацбезопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов. По словам нескольких источников телеканала CNN, вариант выслать российских дипломатов из США был бы "самым жестким ответом", и именно он стал приоритетным по итогам встречи.

Власти пяти стран - членов Европейского союза также рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в британском Солсбери. По данным газеты The Telegraph, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах. Кроме того, агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что к этому же решению склоняется Чехия.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве постпреда ЕС в РФ. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, "постпреда ЕС в РФ отзывают для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением Скрипаля.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервно-паралитического вещества "Новичок", пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Британский премьер Тереза Мэй возложила вину за отравление на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и 17 марта объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.

Теги: Великобритания, Евросоюз, США, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатовСМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов
Меры, связанные с обвинениями Москвы в причастности к отравлению Скрипаля, начнутся с отзыва посла ЕвросоюзаПодробнее
 Экипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКСЭкипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКС
В августе российские космонавты выйдут в открытый космосПодробнее
 Испанский судья выдал европейский ордер на арест ПучдемонаИспанский судья выдал европейский ордер на арест Пучдемона
Также выданы ордеры на арест еще пяти каталонских политиков, находящихся в Бельгии и в ШотландииПодробнее
 Трамп не решался нанять Болтона в свою администрацию из-за его "моржовых усов"Трамп не решался нанять Болтона в свою администрацию из-за его "моржовых усов"
Сам Болтон ранее благодарил за совет побриться, но все же избавляться от усов не намеренПодробнее
Трамп подписал закон о бюджете США на $1,3 трлнТрамп подписал закон о бюджете США на $1,3 трлн
В то же время он остался недоволен многими положениями в законеПодробнее
 Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяцаСуд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца
Народного депутата подозревают в подготовке взрывов в зале заседаний Верховной радыПодробнее
 Минобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной ГутеМинобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной Гуте
В военном ведомство подчеркнули, что ВКС РФ, в отличие от западной коалиции, не применяет зажигательных боеприпасовПодробнее
 Напавший на супермаркет во Франции уничтоженНапавший на супермаркет во Франции уничтожен
Ранее сообщалось, что злоумышленник - выходец из МароккоПодробнее
 Во Франции захватившие заложников в супермаркете сторонники ИГ ранили полицейскогоВо Франции захватившие заложников в супермаркете сторонники ИГ ранили полицейского
Точно число удерживаемых ими людей неизвестно, ведется перестрелкаПодробнее
 Савченко в суде объявила голодовкуСавченко в суде объявила голодовку
Голодовку Савченко объявляет не в первый разПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 марта6 фото
23 марта
Фотохроника 23 марта
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяцаВ РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ миреМинобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной Гуте

Сотни жителей Екатеринбурга пришли посмотреть на снос 220-метровой телебашни в центре города

СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов

СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатовМеры, связанные с обвинениями Москвы в причастности к отравлению Скрипаля, начнутся с отзыва посла Евросоюза Подробнее

Трамп ограничил трансгендеров в праве служить в американской армии

Причиной пожара с пятью жертвами на Камчатке стало короткое замыкание

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Мурманской области

Изменен порядок отправления пассажирских поездов Подробнее

Сергей Женовач назвал неожиданным предложение возглавить МХТ

Режиссер намерен выполнять функции исключительно худрука и сохранить гримерку Табакова Подробнее

Три станции "фиолетовой" ветки московской подземки зарыты на неделю

Экипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКС

Экипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКСВ августе российские космонавты выйдут в открытый космос Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru