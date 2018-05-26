Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", подал рапорт об увольнении.

"Мамонтов написал рапорт об увольнении", - сказал представитель прокуратуры, выступая в субботу в судебном заседании, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока задержания главы регионального МЧС.

Центральный районный суд Кемерова продлил срок задержания Александра Мамонтова до 72 часов, о чем ходатайствовала прокуратура.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдуллин, выступая в суде, заявил, что следствие обладает всеми необходимыми материалами в полном объеме и не видит смысла в продлении срока задержания, просит арестовать Мамонтова.

По данным следствия, Мамонтов не запланировал проверки и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

Кроме того, выявлена причастность Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В середине апреля в рамках уголовного дела были проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

4 апреля, со ссылкой на источник сообщалось, что силовики провели обыск в связи с расследованием уголовного дела по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Всего по делу о пожаре арестованы восемь обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор" (занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ) Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).