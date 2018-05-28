Суд арестовал сотрудника кемеровского МЧС Терентьева по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова в понедельник арестовал начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать Терентьеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля", - сказал судья Александр Вялов.

Терентьеву инкриминируют халатность (ч.3 ст.293 УК РФ). По данным следствия, Терентьев не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

Фигурантом дела также стал руководитель МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, его обвиняют в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее в середине апреля в рамках уголовного дела были проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего по делу о пожаре арестованы восемь обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).