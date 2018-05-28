Прокурор попросил 14 лет колонии для обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение считает доказанной вину в шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко, сообщил "Интерфаксу" его защитник Марк Фейгин. Прокурор в ходе прений попросил для Сущенко наказания в виде 14 лет колонии строгого режима.

В ходе прений защита настаивает на невиновности Сущенко, который, по словам адвоката, стал жертвой провокации.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. По сведениям ФСБ, Роман Сущенко как кадровый сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины в звании полковника целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Фейгин утверждает, что Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

Свою вину Сущенко категорически отрицает.

Марк Фейгин был лишен адвокатского статуса, но суд разрешил ему защищать Сущенко.