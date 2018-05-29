Предпринимательница потребовала признать незаконным ввод ТРЦ "Зимняя вишня" в эксплуатацию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области принял к производству иск индивидуального предпринимателя Ирины Чувилкиной к администрациям Кемеровской области, города Кемерово и инспекции государственного строительного надзора региона, сообщается в материалах суда.

Чувилкина требует признать незаконными действия инспекции стройнадзора "по незаконной выдаче заключения о соответствии объекта реконструкции второй очереди ТЦ "Зимняя вишня", а также действия администрации Кемерово по вводу в эксплуатацию объекта недвижимости.

Женщина также требует признать незаконными действия мэрии и администрации региона "в части составления паспорта безопасности на объект в отсутствие системы противопожарной защиты" и бездействие администрации Кемеровской области "в части несоздания предусмотренной законом комиссии по расследованию причин трагедии в установленный законом срок, обязании совершить действия, взыскании судебных расходов".

Как уточнил "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с ситуацией, Чувилкина является одним из собственников площадей в ТРЦ "Зимняя вишня", где в конце марта произошел пожар, унесший жизни 60 человек.

Суд назначил предварительное судебное разбирательство по иску на 9 июля.

В качестве иного лица к разбирательству привлечено ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, основной собственник ТРЦ).

Согласно материалам Арбитражного суда Кемеровской области, Чувилкина также подала заявление о вступлении в качестве соистца в дело по иску Натальи Писецкой к ККК, кемеровской мэрии и инспекции стройнадзора. Как сообщалось, Писецкая требует признать вторую очередь реконструированного здания ТРЦ самовольной постройкой с момента ввода в эксплуатацию, а также требует обязать ККК произвести снос здания за свой счет.

Сообщалось также, что под второй очередью "Зимней вишни" подразумевается здание, на четвертом этаже которого располагались кинотеатры и детский центр,где начался пожар и было больше всего жертв.