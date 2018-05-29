Пропавший вертолет Ми-2 обнаружили в Забайкалье сгоревшим

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2, пропавший в Забайкалье, найден, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Лесники обнаружили в лесистой местности в Кыринском районе пропавший вертолет ДОСААФ. Находившиеся на борту три человека предварительно не пострадали, - сказал источник.

В свою очередь источник в оперативном штабе на месте ЧС подтвердил "Интерфаксу", что экипаж вертолета жив, однако сама машина сгорела.

"У вертолета в воздухе отказал двигатель. Он совершил жесткую посадку и загорелся. Однако экипажу удалось спастись. Все три человека живы", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник вертолет с тремя людьми на борту не вышел на связь в Забайкалье. По предварительным данным, машина принадлежит ДОСААФ.