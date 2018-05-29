Отказ двигателя назвали предварительной причиной крушения Ми-2 в Забайкалье

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Крашение вертолёта Ми-2 в Забайкальском крае, по предварительным данным, произошло из-за отказа двигателя, сообщил во вторник директор департамента авиации ДОСААФ, которому принадлежал вертолет, Леонид Скубенко.

"Со слов командира экипажа, произошёл отказ силовой установки. Экипаж произвел вынужденную посадку из-за отсутствия возможности продолжать полёт на одном двигателе. После приземления вертолёт перевернулся и загорелся, члены экипажа не пострадали и самостоятельно добрались до поисково-спасательного вертолёта", - пояснил Скубенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По словам Скубенко, экипаж вертолёта Ми-2 Читинского аэроклуба ДОСААФ в составе командира экипажа, лётчика первого класса Олега Корсакова и двух пассажиров-наблюдателей осуществлял мониторинг лесных территорий горной местности.

В ДОСААФ России создана комиссия, которая будет заниматься расследованием авиационного происшествия с участием вертолета Ми-2, отметил представитель организации.