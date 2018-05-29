Навальный сообщил о планах его допроса по заявлению Тулеева о клевете

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его в среду планируют допросить в рамках проверки информации о клевете на экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

"Только что мне сообщили, что завтра ко мне в спецприемник приезжает аж из Кемерово командированный следователь. Будет допрашивать в рамках дела "по заявлению гражданина Тулеева"", - написал Навальный на своем сайте во вторник.

В середине мая пресс-служба совета народных депутатов Кемеровской области сообщила, что в отношении Навального может быть возбуждено уголовное дело за ложные сведения об имуществе бывшего губернатора Кузбасса Тулеева.

10 апреля Навальный в интернете разместил видеоролик с кадрами, как он утверждает, госдачи Тулеева с 12 жилыми домами и 40 хозпостройками, которые разместились на площади 155,9 тысяч квадратных метров. Экс-глава Кузбасса заявил о недостоверности этих сведений и обратился в прокуратуру с просьбой проверить его финансовое и имущественное положение.

В настоящее время Навальный отбывает административный арест за несанкционированную акцию в Москве 5 мая. На него составили два административных протокола - о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).