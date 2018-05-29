Свалка загорелась под Анапой

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мусор, бытовые отходы и сухая растительность загорелись во вторник на участке под Анапой, площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Возгорание свалки, мусора и сухой травы произошло около 10:30 по московскому времени в районе хутора Красный под Анапой. В 12:34 по московскому времени пожарным удалось локализовать участок горения на площади более 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства уточнил, что тушение огня серьезно затруднено из-за порывов сильного ветра. В тушении пожара задействованы тридцать пожарных и десять машин.