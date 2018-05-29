МИД России потребовал от Киева приложить все усилия для расследования убийства Бабченко

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ потребовали от украинских властей оперативно расследовать убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, а от профильных международных инстанций - взять под свой контроль ход расследования.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на странице ведомства в соцсетях.

"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников", - пишут авторы комментария.

По их мнению, "кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима".

На Смоленской площади выразили соболезнования родным и близким Бабченко.

Российский писатель и журналист Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.