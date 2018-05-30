В Приморье уволили учительницу, заставившую ребенка чистить зубы перед классом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти приморского города Артем сообщили об увольнении учительницы, которая заставила ребенка чистить зубы перед классом после отказа родителей сдать деньги на жалюзи.

"Своевременно были удовлетворены требования родителей по факту некорректного обращения с учеником второго класса со стороны их классного руководителя. По информации управления образования Артемовского городского округа, на данный момент классный руководитель был уволен из школы, директору школы объявлен выговор", - говорится в сообщении мэрии в соцсети.

Как сообщалось, ряд СМИ во вторник сообщил, что в школе приморского поселка Угловое учительница заставила второклассника почистить зубы перед всем классом. Родители мальчика считают, что таким образом педагог отреагировала на их отказ сдавать деньги на жалюзи в классе. По данному факту следственное управления СКР по Приморскому краю начало проверку.

Руководство школы заявило, что было проведено служебное расследование, учительница принесла извинения родителям и сообщила, что это была игра, и она не собиралась унизить ученика.