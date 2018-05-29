В Приморье ребенка заставили чистить зубы за отказ родителей сдать деньги на жалюзи

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после сообщений, что в одной из школ Приморья учитель заставила ученика чистить зубы перед всем классом. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Аврора Римская.

"По сообщениям СМИ, в одной из школ поселка Угловое ребенок был подвергнут издевательствам со стороны учителя. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Римская.

Во вторник в СМИ сообщалось, что учительница заставила второклассника почистить зубы перед всем классом. Родители мальчика считают, что таким образом педагог отреагировала на их отказ сдавать деньги на жалюзи в классе.

Руководство школы заявило, что было проведено служебное расследование, учительница принесла извинения родителям и сообщила, что это была игра и она не собиралась унизить ученика.