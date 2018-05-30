Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки выросла почти в пять раз

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было зарегистрировано десять лесных пожаров - шесть новых и четыре ранее выявленных очага, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Четыре возгорания было оперативно ликвидированы на общей площади 28,3 га в Иркутском, Куйтунском, Нижнеилимском, Братском и Тайшетском районах. Также были ликвидированы два пожара, возникшие 28 мая в Братском районе", - говорится в сообщении.

По данным на утро среды в регионе продолжают полыхать два лесных пожара - в Иркутском районе на площади 70 га в 10 км от поселка Большое Голоустное, и в Жигаловском районе на площади 5 га в 42 км от поселка Лукиново. Еще два пожара в Братском и Нижнеилимском районе площадью 350 и 82 га локализованы.

На сайте Главного управления МЧС по региону уточняется, что все четыре пожара - низовые, их общая площадь составляет 507 га.

Ранее сообщалось, что в понедельник было ликвидировано четыре лесных пожара площадью 15,5 га, на утро вторника перешло четыре очага общей площадью 114 га - три в Братском и один в Нижнеилимском районах. Таким образом, за сутки площадь пожаров увеличилась в 4,5 раз.

В Иркутской области с начала недели установилась теплая, ветреная погода.