Сибирские ученые научились добывать биомасло из осиновых опилок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) в сотрудничестве с российскими и французскими коллегами усовершенствовали технологию получения жидких углеводородных продуктов из отходов древесной биомассы, сообщает пресс-служба КНЦ.

"Исследователям удалось подобрать такой режим переработки смеси осины и катализатора, при котором выход биомасла достигает 89%", - говорится в сообщении. Получаемые соединения могут быть использованы для производства топливных добавок и полимеров различного назначения.

Отмечается, что основная сложность в переработке древесины связана с необходимостью расщепления таких сложных соединений, как целлюлоза и лигнин: традиционная технология скоростного пиролиза растительной биомассы при температурах 500-700 градусов Цельсия позволяет получать жидкие органические вещества, однако они малопригодны для дальнейшего использования.

Ученые использовали твердые кислотные цеолитные (содержащие кремний и алюминий) катализаторы, достоинство которых состоит в том, что их можно восстанавливать и использовать повторно.

Смесь древесины и катализатора измельчалась, к ней добавляли этанол и помещали в герметичную камеру, нагретую до 300 градусов. В этих условиях растворитель находится в сверхкритическом состоянии, то есть ведет себя одновременно как жидкость и как газ.

Технология была отработана на осине, так как этот вид деревьев - второй самый распространенный в России среди всех лиственных пород после березы, и считается малоценной породой.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.