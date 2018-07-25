В России с 2020 года введут проверки продуктов с пометкой "эко", "bio" или "organic"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о комплексном регулировании производства экологически чистых продуктов в России, с 1 января 2020 года самовольно маркировать продукт как "эко", "bio" или "organic" станет невозможно.

Право наносить маркировку и специальный знак получат только те производители, которые находятся в специальном реестре производителей органически чистой продукции, и если их продукция прошла проверку на соответствие правилам производства органической продукции.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, технологии производства органической продукции и обычной сельскохозяйственной существенно отличаются. "Выбирая чистые продукты, потребители рассчитывают на определенный уровень их качества, поэтому сегодня депутаты приняли закон, который обеспечивает контроль качества продукции и максимальное информирование потребителей о ней", - сказал спикер Госдумы.

По его словам, законом предусматривается создание единого государственного реестра, с помощью которого можно будет проверить наличие сертификации. Еще одно нововведение, которое содержится в принятом законе, - требования к использованию графического знака биологически чистых продуктов. "Это вытеснит недобросовестных участников рынка и положительно скажется на качестве продукции", - сказал Володин.

Требования к производству органики

Закон вводит требование запретить производство органической продукции на том же оборудовании, что и обычной продукции, а также смешивать органические и неорганические продукты при хранении и транспортировке. Запрещается использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе использовать поливинилхлорида (ПВХ, используется для производства труб и оконных профилей) для упаковки, потребительской и транспортной тары. Вводится запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Запрещается также использовать при производстве органической продукции трансплантацию эмбрионов, клонирование и методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукцию, изготовленную с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Запрещается использование гидропонного метода выращивания растений для органической продукции.

Учет производителей

Единый реестр производителей органической продукции будет вести в электронном виде Минсельхоз. Определяется, что этот реестр должен быть доступен в интернете на сайте Минсельхоза. Для доступа к реестру не нужно будет проходить авторизацию, просмотр информации гарантируется без предварительной регистрации.

Определяется, что маркировать органическую продукцию специальным знаком получат те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям, предъявляемым к экологически чистой продукции.

Маркировка будет представлять собой надпись и графический знак единого образца. Определяется, что маркировочная надпись может содержать слово "органический", а также его сокращения или производные слова. Знак органической продукции единого образца должен обеспечивать возможность считывания сведений о производителе и их продукции из единого реестра производителей. Вид этого знака будет определять Минсельхоз.

Если производитель будет использовать маркировку, не пройдя проверку соответствия своей продукции, он будет нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

Определяется, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Значение закона

По данным Международной федерации экологического земледелия на 2015 год, в мире суммарно под органическое сельское хозяйство было задействовано 43 млн га земель сельскохозяйственного назначения, в то время как в России имеется 28 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По экспертным оценкам, в настоящее время в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих более десяти тысяч сельхозпроизводителей, и 20% фермеров (около 30 тысяч), позиционирующих себя в качестве производителей органической продукции, отмечают авторы законопроекта. Обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема) и развивая органическое сельское хозяйство, Россия может занять от 10% до 25% мирового рынка органической продукции, говорится в записке.

Собственные законы в данной сфере имеют 82 страны, а в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае существуют развитые системы регулирования органического сельского хозяйства, говорится в записке. Среди стран СНГ законы по органическому сельскому хозяйству приняты в Казахстане, Молдове, Грузии, Армении.

"Отсутствие в Российской Федерации нормативного правового регулирования в области органического сельского хозяйства не позволяет России выступать полноценным участником на международном рынке органической продукции, а внутри страны создает возможность недобросовестным товаропроизводителям безосновательно маркировать свою продукцию как "органическая", "экологическая", "биологическая" и вводить потребителей в заблуждение", - говорится в пояснительной записке.