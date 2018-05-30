Telegram заявил о блокировании обновлений мессенджера со стороны Apple

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Apple блокирует обновления приложения Telegram с середины апреля, сообщается на сайте мессенджера.

"К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля", - сообщается в разделе "часто задаваемых вопросов".

Там отмечается, что при этом пользователи систем Android продолжают получать обновления, в том числе последнюю версию правил, касающихся конфиденциальности персональных данных.

Роскомнадзор 28 мая направил письмо в Apple с требованием "прекратить распространение в России приложения Telegram и рассылку его пуш-уведомлений", и в течение месяца сообщить о выполненной работе в ведомство. В противном случае Роскомнадзор пригрозил "возможными действиями со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".

Запросы на удаление приложения Telegram из онлайн-магазинов Apple и Google Роскомнадзор направил в компании еще 17 апреля, но они за это время не ответили на запрос ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что у Apple и Google есть три варианта исполнения требования Роскомнадзора. "Это удаление полное из онлайн-магазина, ограничение доступа к конкретной стране, и ограничение функций приложения", - пояснил глава ведомства.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram по решению суда от 13 апреля за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.